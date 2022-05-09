Paternò: Domani 10 maggio 2022 la seconda edizione del premio intitolato a “Giulio Crimi”, illustre tenore paternese.

Si terrà martedì 10 maggio alle ore 18:00, presso la sala congressi della biblioteca comunale “G.B. Nicolosi” di Paternò, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio intitolato a “Gi...

Si terrà martedì 10 maggio alle ore 18:00, presso la sala congressi della biblioteca comunale “G.B. Nicolosi” di Paternò, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio intitolato a “Giulio Crimi”, illustre tenore Paternese.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Musica&Movimento” con la collaborazione del Comune di Paternò e della Pro Loco.

Il premio intitolato a “Giulio Crimi”, in memoria all’illustre tenore Paternese, è finalizzato a trasmettere messaggi di carattere culturale e artistico che siano di esempio ai giovani.

Durante l’evento verranno premiati quegli artisti, in campo musicale, che si sono distinti per doti canore, compositive ed intellettuali. In particolare, il premio è rivolto a quegli artisti che non si limitano a portare le loro professionalità nel mondo, ma che inseriscono elementi “tradizionali” (ad esempio la canzone in dialetto) nella loro musica e che si collocano su una linea di filiazione storica o ideologica con la ricerca sul campo, il folk revival, il lavoro sugli strumenti musicali popolari o sulle modalità espressive e stilistiche della musica di tradizione orale.

Nello specifico verranno premiati il soprano Daniela Schillaci, il tenore Antonio Signorello ed il maestro Salvatore Pino.

L’ingresso all’evento sarà libero ma contingentato per protocolli COVID-19. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell’associazione “Musica&Movimento” per tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente all’incontro.