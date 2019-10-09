PATERNO': DOMANI 10 OTTOBRE SCUOLE CHIUSE PER ALLERTA METEO.

Domani Giovedì 10 Ottobre chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo.Il sindaco Nino Naso con ordinanza Sindacale n.56, del 09/10/2019 ORDINA In, via cautelativa, per le moti...

Il sindaco Nino Naso con ordinanza Sindacale n.56, del 09/10/2019 ORDINA In, via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e parimenti dei parchi urbani e dei civici cimiteri per l’intera giornata del 10/10/2019.

Trasmettere copia della presente ordinanza al responsabile del Verde, al responsabile dei civici cimiteri, al responsabile degli impianti Sportivi, alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri e al

Comando P.M.. Sono tenuti ad osservare la presente ordinanza ordinanza i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale addetto ai servizi scolastici, il personale addetto all’apertura e chiusura dei parchi urbani, il personale addetto alla custodia dei civici cimiteri, gli agenti delle forze dell’ordine.

Incaricare il responsabile del Settore XII "Protezione Civile" di porre in essere tutti gli atti successivi al fine di dare esecuzione a quanto stabilito con la presente.

La trasmissione della presente ordinanza è a cura della Segreteria Staff del Sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

