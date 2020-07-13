PATERNÒ, DOMANI COMMEMORAZIONE PADRE VINCENZO RAVAZZINI

Domani giorno 14 luglio 2020 alle ore 10:00 verrà deposto un omaggio floreale presso la stele che celebra l’eroismo di Padre Vincenzo Ravazzini all’interno della Villa Comunale Moncada. L'evento ricor...

Domani giorno 14 luglio 2020 alle ore 10:00 verrà deposto un omaggio floreale presso la stele che celebra l’eroismo di Padre Vincenzo Ravazzini all’interno della Villa Comunale Moncada. L'evento ricorderà l’anniversario dei bombardamenti che il 14 luglio 1943 colpirono Paternò causando migliaia di morti. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Paternò dott. Nino Naso, il presidente del Consiglio Comunale dott. Filippo Sambataro, il comandante della Polizia Municipale dott. Antonino La Spina e Padre Francesco La Porta che impartirà la benedizione dinanzi la stele di Padre Ravazzini. "La memoria dei bombardamenti - dichiara il primo cittadino - è, ogni anno, l’occasione per ribadire l’assurdità e la crudeltà di tutte le guerre". L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del Coronavirus e del distanziamento sociale.