Paternò, domani corteo da Sferro verso Catania contro caro carburanti e caro vita

Mobilitazione contro il caro carburanti, il caro vita e i costi insostenibili per imprese e cittadini. Ritrovo alle 7:30 e partenza alle 8 in direzione Catania

PATERNÒ – Una nuova mobilitazione è in programma per domani, giovedì 22 ottobre 2026, con un corteo di protesta che prenderà il via dalla zona di Sferro, nel territorio di Paternò, coinvolgendo diverse categorie produttive e lavorative.

All'iniziativa sono chiamati a partecipare agricoltori, allevatori, produttori, operatori dell'edilizia, artigiani, autotrasportatori e commercianti, uniti dalla protesta contro il caro carburanti, l'aumento del costo della vita e le spese sempre più difficili da sostenere per imprese e cittadini.

Secondo quanto riportato nella locandina diffusa dagli organizzatori, il ritrovo è fissato alle ore 7:30 a Sferro, mentre la partenza del corteo è prevista per le ore 8:00 in direzione Catania. Il rientro è indicato per le ore 18:00.

Al centro della manifestazione le difficoltà economiche che interessano numerosi settori produttivi, con particolare attenzione ai costi del carburante e alle spese di gestione delle attività.

«La terra non si arrende» è uno degli slogan scelti per la mobilitazione, attraverso la quale i promotori intendono sensibilizzare la cittadinanza sulle difficoltà affrontate quotidianamente da lavoratori e imprese.

Possibili ripercussioni sulla viabilità lungo il percorso del corteo, anche se al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle strade interessate o su eventuali limitazioni alla circolazione.

La manifestazione è prevista per l'intera giornata di giovedì, con conclusione indicata alle ore 18:00.