Paternò, domani il corteo dei genitori del “Marconi”: il 14 ottobre consiglio comunale straordinario a Paternò

PATERNÒ – Si alza la voce delle famiglie. Domani, lunedì 13 ottobre, i genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” scenderanno in piazza per dire un chiaro “no” ai doppi turni e per chiedere tempi certi sulla consegna dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando tre delle quattro sedi scolastiche.

La manifestazione, di carattere pacifico, prenderà il via alle ore 10:00 dal plesso di via Pitrè. Il corteo attraverserà via Coniglio, via Circumvallazione, piazza Carlo Alberto, via G.B. Nicolosi e via 14 Luglio, per poi concludersi davanti al Municipio, in Piazza della Regione.

Durante l’estate, il Comune ha ricollocato 34 classi in strutture comunali e non, tra cui la Parrocchia Santa Barbara, la Parrocchia San Giovanni Bosco, l’IPAB Salvatore Bellia e l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice–Virgilio. Nonostante questo sforzo, il disagio per studenti e famiglie resta elevato: sei classi saranno infatti coinvolte nella turnazione pomeridiana.

Le famiglie lamentano la mancanza di una comunicazione chiara e tempestiva sui tempi di consegna dei lavori e sulla disponibilità di spazi alternativi. «Non è una protesta aggressiva – spiegano i promotori – ma un gesto collettivo per chiedere ascolto e attenzione: vogliamo che la scuola torni a essere un luogo sicuro e accogliente per tutti gli studenti».

Il tema scuola sarà al centro anche della seduta straordinaria e urgente del Consiglio comunale, convocata dal presidente Marco Tripoli per martedì 14 ottobre 2025, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare del Palazzo “Alessi” in Piazza Umberto.

All’ordine del giorno:

Comunicazioni;

Avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e criticità legate ai lavori negli edifici comunali;

Proposta di deliberazione n. 46 del 4 luglio 2025.

Come previsto, in caso di mancanza del numero legale la seduta sarà sospesa per un’ora e, qualora non venisse raggiunto il quorum, rinviata al giorno successivo con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è pubblica e i cittadini potranno assistere ai lavori. Copia della convocazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale.