PATERNO': DOMANI LA “4° PEDALATA UILDM – INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ”
PATERNO': DOMENICA LA “4° PEDALATA UILDM – INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ”
Ritorna anche quest'anno la PEDALATA UILDM INSIEME PER LA SOLIDARIETA', giunta alla 4° Edizione.
Si svolgerà domenica 20 Maggio, alle ore 9:00 con partenza e arrivo da Piazza Umberto (di fronte Palazzo Alessi).
La solidarietà resta la protagonista assoluta di questo evento; chiunque vorrà, infatti, potrà partecipare a questa passeggiata in bici per le vie di Paternò e, con una piccola donazione, riceverà una sacca contenente una bottiglietta d’acqua e una brioche, un cappellino ed una maglietta specifica per l’evento ed in più si potrà partecipare all'estrazione di ben due biciclette.
I fondi raccolti serviranno per sostenere i progetti di assistenza socio-sanitaria e di sensibilizzazione che l’Associazione sta portando avanti già da diversi anni.
Per Info: 3385943915