PATERNO': Domani la benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto
A cura di Redazione
20 gennaio 2018 21:08
Una domenica mattina dedicata agli animali e alle tradizioni quella di domani a Paternò, nel nome di sant’Antonio Abate.
Dopo la celebrazione eucaristica, che sarà celebrata alle ore 09,00 nell'omonima chiesa, seguirà la sagra del dolce all'arancia sempre in Piazza Vittorio Veneto (s.Antonio) per concludersi con la tradizionale benedizione degli animali prevista alle ore 12.00
Un appuntamento questo che, ogni anno, si rinnova sempre con lo stesso grande entusiasmo.
Domenica 21 gennaio
Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 10.30 sagra del dolce all’arancia in Piazza Vittorio
Ore 12.00 Tradizionale benedizione degli animali .