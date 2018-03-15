PATERNO': Domani la benedizione del Crocifisso della Chiesa Nuova - LE FOTO
PATERNO': Domani la benedizione del Crocifisso della Chiesa Nuova - LE FOTO
A cura di Redazione
15 marzo 2018 20:10
Sarà celebrata domani alle ore 17.30 nella Chiesa del SS.Crocifisso (meglio conosciuta come Chiesa Nuova) una Santa Messa presieduta dal parroco, Padre Alessandro Ronsisvalle, che vuol essere un momento di riparazione al sacrilego gesto compiuto ai danni della statua di San Giovanni Paolo II posta all'esterno della chiesa stessa, avvenuto qualche mese fa.
Al termine della S. Messa sarà benedetto il nuovo crocifisso, offerto dall'amministrazione Comunale, che sostituirà quello allora distrutto da un vile atto di vandalismo.
