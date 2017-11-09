PATERNÓ: DOMANI LUTTO CITTADINO PER IL PICCOLO GIOELE

Si terranno domani, alle ore 15, nella chiesa Santa Barbara di Paternò, i funerali del piccolo Gioele, il bambino di 3 anni morto dopo 9 giorni di coma all'ospedale Garibaldi Nesima a seguito delle gr...

Si terranno domani, alle ore 15, nella chiesa Santa Barbara di Paternò, i funerali del piccolo Gioele, il bambino di 3 anni morto dopo 9 giorni di coma all'ospedale Garibaldi Nesima a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale del 28 ottobre scorso a Misterbianco.

Il Sindaco Nino Naso ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino con l'esposizione a mezz'asta delle bandiere negli edifici pubblici e l'osservanza di un minuto di silenzio, alle 10:30, negli uffici comunali e nelle scuole della città ed invita, tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere, in forme decise autonomamente, la propria partecipazione al lutto.