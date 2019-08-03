PATERNO’: DOMANI MATTINA I FUNERALI DI EDOARDO

Si svolgeranno domani, giorno 04 Agosto 2019, presso il Santuario Maria Santissima della Consolazione alle ore 11 i funerali di Edoardo.Il sindaco di Ragalna, Salvo Chisari, facendosi interprete del g...

Il sindaco di Ragalna, Salvo Chisari, facendosi interprete del generale cordoglio e stringendosi al dolore della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per domani, domenica 4 agosto, giorno delle esequie del giovane Edoardo Chisari, morto ieri in seguito ad un terribile incidente stradale in via Mongibello, territorio Ragalnese.

Il giovane, paternese d’origine ma formalmente residente a Ragalna con la sua famiglia, aveva appena 17 anni.

“La morte prematura di Edoardo Chisari – ha dichiarato il Sindaco – sta rappresentando per tutta la comunità un dolore immenso, per i suoi coetanei in particolar modo. L’Amministrazione comunale, pertanto, con questo atto intende manifestare in modo tangibile e solenne il dispiacere per questa grave perdita e testimoniare così forte vicinanza e sostegno al dolore incolmabile che sta vivendo la famiglia del giovane Edoardo”.

Le manifestazioni cittadine previste per la giornata di oggi rimangono in programma (data l’impossibilità di annullarle per via della presenza di ospiti giunti appositamente da fuori) tuttavia si svolgeranno con toni estremamente dimessi e senza la presenza della autorità cittadine.

CIAO EDOARDO IL RICORDO DELLA SUA PROF.

Ciao Edoardo,

non riesco a dirti addio perché so già che dalla nostra classe, dalla nostra scuola, dal nostro cuore non te ne andrai mai…

Quando hai la fortuna di svolgere un lavoro come il mio è sempre un’emozione intensa sentirsi attraversati dall’esistenza di tanti giovani, una pioggia di stelle nel caldo di Agosto.

Tu, però, sei andato ad illuminare un altro angolo dell’Universo troppo in fretta…

Le parole non dette mi sembrano tante, troppe, un nodo che mi fa mancare il respiro…

Sento il dolore dell’impotenza dei tuoi compagni che non sanno come fare senza il tuo sguardo sornione e il tuo sorriso splendente.

Sento le lacrime dei tuoi docenti che hanno sempre apprezzato i tuoi modi garbati ed educati e ti hanno visto crescere tenace e arguto, con quel guizzo negli occhi che ti avrebbe portato lontano…

Sento lo strazio dei tuoi familiari che ti hanno guidato con amore e determinazione, insegnandoti il valore dell’impegno e del rispetto.

Un mosaico prezioso la tua vita, interrotto troppo presto da un destino di cui è impossibile cogliere il senso.

Non riusciamo a farcene una ragione.

Paternò, 2 agosto 2019

La tua prof.

Giornata tragica per la città di Paternò.

Nel gravissimo incidente accaduto intorno alle ore 14 in via Mongibello, la vittima è un giovane 17enne di Paternò, Edoardo Chisari

Straziante il dolore di amici e familiari che sono giunti sul posto dopo essere stati raggiunti dalla tragica notizia.

L’arteria è stata chiusa al traffico per i rilievi e per la rimozione dei mezzi incidentati.

Un gravissimo incidente si è verificato poco fa, poco dopo le ore 13 in via Mongibello sulla strada che da Paternò porta a Ragalna, nei pressi dello svincolo Currone.

Per causa in via d'accertamento si sono scontrati un Fiat Doblò ed una vespa.

A perdere la vita un ragazzo di 17 anni E.C le iniziali.

Il conducente del furgone è stato ricoverato in ospedale a Paternò in stato di shock

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso e la Polizia Locale di Paternò, ed i Carabinieri per eseguire tutti i rilievi del caso .

Al momento la strada è chiusa al traffico

In Aggiornamento