PATERNÒ - DOMANI NUOVO APPUNTAMENTO ONLINE DI "SINTONIE SIMETINE - DIALOGHI AI PIEDI DELL'ETNA

Sarà pubblicato domani domenica 20 dicembre a partire dalle ore 9:00 sulla pagina ufficiale del Comune di Paternò (www.facebook.com/comunedipaterno) in modalità "Prima visione" un nuovo dibattito culturale online organizzato dal Comune di Paternò, questa volta incentrato su Santa Barbara, Patrona di Paternò. Un dibattito dal titolo "Dialogo su Santa Barbara e Paternò: storia, religione ed identità culturale", che vuole essere una riflessione che si estende a “Poesia, arte ed immagini nell'era multimediale” con interventi introduttivi del prof. Luciano Maria Sambataro, dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Mario Rapisardi" di Paternò e del sindaco di Paternò Nino Naso. Analisi del prof. Mimmo Chisari, studioso di storia.

All'interno vi saranno anche il video-omaggio a Santa Barbara realizzato dagli studenti del Liceo Artistico "Mario Rapisardi" di Paternò ed il commento della prof.ssa Angela Rita Pistorio, sempre del "M. Rapisardi”. Il dibattito sarà condotto dal giornalista Salvo Fallica. La filosofia che ispira l'evento è la cultura come dimensione di civiltà: come visione multidisciplinare della vita umana tra storia, religione, antropologia ed identità culturale. Appuntamento a domani 20 dicembre a partire dalle ore 9:00 sulla pagina ufficiale del Comune di Paternò.