Paternò, domani raccolta straordinaria di sangue: l'appello alla città, ogni donazione conta

Domenica 18 ottobre la FIDAS organizza un'importante iniziativa in Piazza Umberto. L'invito ai cittadini a compiere un gesto di solidarietà.

PATERNÒ – C'è un gesto che non costa nulla, ma che per qualcun altro può avere un valore inestimabile: donare il sangue. È questo il messaggio che accompagna la raccolta straordinaria organizzata per domani, domenica 18 ottobre, dal Gruppo Donatori Volontari di Sangue FIDAS Paternò.

L'iniziativa si terrà in Piazza Umberto, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e sensibilizzare sull'importanza della donazione.

Il sangue è una risorsa indispensabile per numerosi trattamenti sanitari, dagli interventi chirurgici alle cure di pazienti che necessitano di trasfusioni. Una risorsa che non può essere prodotta artificialmente e che dipende dalla generosità dei donatori.

L'appello è rivolto a tutta Paternò: ai donatori abituali, ma anche a chi non ha mai donato e vuole informarsi su come iniziare, verificando la propria idoneità.

Donare significa dedicare una parte della propria giornata a una persona che probabilmente non conosceremo mai, ma alla quale possiamo offrire un aiuto concreto.

Per partecipare è possibile prenotare attraverso l'app Smart Donor. Per informazioni sono disponibili i numeri 095 842966, 393 8526472 e 392 9065819.

Domani mattina Piazza Umberto diventerà un luogo di solidarietà. Perché dietro ogni donazione può esserci una vita che aspetta un aiuto.