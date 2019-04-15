PATERNO': DOMANI SOPRALLUOGO PER VERIFICARE LE CONDIZIONI DELL’ALBERO DI VIA DEGLI STUDI

L’assessore con delega al Verde Pubblico, Dott. Vito Rau interviene sulla questione dell’albero di via Degli Studi:"La notizia del probabile avvelenamento di un albero in via Emanuele Bellia angolo vi...

L’assessore con delega al Verde Pubblico, Dott. Vito Rau interviene sulla questione dell’albero di via Degli Studi:

"La notizia del probabile avvelenamento di un albero in via Emanuele Bellia angolo via Degli Studi costituendo anche un grave pericolo per l’incolumità pubblica, ha determinato sdegno in città.

È un gesto vile che ho subito condannato e al quale bisogna reagire con forza. Abbiamo denunciato alle autorità competenti e stiamo verificando attraverso le telecamere della zona la possibilità di risalire ad identificare il responsabile di tale assurdo gesto .

Abbiamo quindi deciso di coinvolgere l’Istituto agrario di Paternò, con il preside Silvio Galeano dimostratosi immediatamente disponibile.

Domani mattina, alle ore 10, insieme ai docenti professori Villa, Saccà e Baudo e a una delegazione di studenti, alla presenza del Dott Francesco Castro responsabile ufficio Agricoltura del Comune di Paternò verrà effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni della pianta per un suo, ci auguriamo , recupero.

Valuteremo anche le condizioni di altre piante che potrebbero aver subito trattamenti analoghi in altre zone della città".