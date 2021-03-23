PATERNO': DOMANI SOSPENSIONE DELLA SOSTA VEICOLARE, IN VIA FONTE MAIMONIDE, PER I LAVORI DI POTATURA DEI PINI

Con Ordinanza n.58/2021 è sospesa, per giorno 24 Marzo 2021, dalle ore 00.01 e comunque, fino alla ultimazione dei lavori , è sospesa la sosta dei veicoli ambo i lati , con obbligo della sanzione acce...

A cura di Redazione 23 marzo 2021 12:40

Condividi