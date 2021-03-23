95047

PATERNO': DOMANI SOSPENSIONE DELLA SOSTA VEICOLARE, IN VIA FONTE MAIMONIDE, PER I LAVORI DI POTATURA DEI PINI

23 marzo 2021 12:40
Con Ordinanza n.58/2021 è sospesa, per giorno 24 Marzo 2021, dalle ore 00.01 e comunque, fino alla ultimazione dei lavori , è sospesa la sosta dei veicoli ambo i lati , con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Fonte Maimonide al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di potatura dei pini ivi insistenti, nonché lo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta derivanti dagli stessi,

Potranno derogare alla presente i mezzi utilizzati strumentalmente alla esecuzione dei precitati lavori, tutti i
veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL,
TELECOM, etc. ).

Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.

