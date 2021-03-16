PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE DOMANI, SU VIA BALATELLE, DA PIAZZA C. ALBERTO A VIA SELLA PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.40/2021 è sospesa, per giorno 17 Marzo 2021, dalle ore 00.01 e fino a conclusione degli interventi di spazzamento e pulizia , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Balatelle, dall’intersezione con Piazza C. Alberto all’intersezione con la via Sella.
Potranno derogare alla presente, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.