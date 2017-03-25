Paternò, domenica 26 marzo è “Giardino del Sorriso”

CONDIVIDIAMO CON TANTO PIACERE IL COMUNICATO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE ZONA FRANCADomenica 26 Marzo , alle ore 11:15 , in viale dei Platani a Paternò sarà inaugurato il “Giardino del sorriso”. Si tratt...

Domenica 26 Marzo , alle ore 11:15 , in viale dei Platani a Paternò sarà inaugurato il “Giardino del sorriso”. Si tratta del primo parco inclusivo della città che accoglierà anche i bambini con mobilità ridotta. L’iniziativa, promossa da Zona Franca in collaborazione con la ludoteca Luna Park, conclude l’evento a scopo benefico “Natale bambino”, che ha coinvolto diverse associazioni durante le festività natalizie. Nel dettaglio sono stati stati raccolti 3060 euro utilizzati per l’acquisto di un’altalena, due panchine, e un gioco del tris (realizzato gratuitamente da “Le Forme del Legno “ di Caterina Arcidiacono”).

Nel corso della cerimonia saranno ringraziate le associazioni : Piccolo Pick, il blog Bigodini a colazione, il Lions Club- Paternò, il Leo Club- Paternò, L’ASD Powerfit, l’ ASD Olimpia Soccer, gli Sbandieratori Antica Ibla Major, l’Avulss, il Circolo dei Professionisti, il Liceo Statale “F. De Sanctis”.

Sarà l’occasione per ringraziare anche le numerose attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa : Elettronica SNC, Nico transport and logistics , Longhitano Bike, Caffè dei Platani, Dolce Amaro, Petit Maison, Crai, Energreen Power e i cittadini che liberamente hanno scelto di sostenere il progetto.

I giochi sono stati donati dall'associazione al Comune di Paternò che ha provveduto in questi giorni tramite la ditta Rapisarda P. Giuseppe a montare e allocare gli stessi, gratuitamente, con la supervisione degli assessori Salvatore Messina e Agostino Borzì. Alle associazioni , alle famiglie, all'amministrazione, alla ditta Rapisarda P. Giuseppe, il nostro “grazie” più sentito.

Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare affinché il parco inclusivo sia davvero tale, ma siamo altrettanto convinti che la politica del disfattismo a tutti i costi e con ogni mezzo abbia già sufficientemente impoverito la nostra città.

Invitiamo, pertanto, la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione, mettendo da parte, almeno per qualche ora, i colori politici e le ansie pre elettorali .

Il presidente dell’associazione Zona Franca

Francesca Coluccio