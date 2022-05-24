PATERNO'. DON MILANI SEMPRE PIÙ EUROPEA DIRETTO DAL PROF .CARMELO SANTAGATI

Dal 9 al 13 maggio l'I .C. Don Milani di Paterno' ha ospitato per una settimana ,in seno al progetto Erasmus :Online School di cui e' partner , cinque scuole provenienti dalla Grecia ,Romania ,Portoga...

Dal 9 al 13 maggio l'I .C. Don Milani di Paterno' ha ospitato per una settimana ,in seno al progetto Erasmus :Online School di cui e' partner , cinque scuole provenienti dalla Grecia ,Romania ,Portogallo ,Turchia ed Lituania.Il progetto e' nato dall' esigenza di queste scuole di un confronto sui metodi e strategie di insegnamento,di scambio di buone pratiche e dell'implementazione di conoscenze digitali di alunni e docenti durante il periodo di lockdown.

Sia attraverso la piattaforma dell'Erasmus etwinning,ma soprattutto grazie alla settimana trascorsa insieme, gli alunni italiani e i loro ospiti hanno potuto lavorare a progetti comuni con APP e giochi digitali.

L'esperienza straordinaria ha creato in breve nuove amicizie e sicuramente ha contribuito a cancellare quei pregiudizi tipici tra popoli che non si conoscono ,a notare somiglianze e ad apprezzare le differenze,che poi e' lo scopo principale dell'Erasmus.

Alunni e insegnanti ospiti hanno anche avuto modo di visitare Siracusa ,Taormina e l'Etna .Ma hanno avuto anche la possibilità di gustare le nostre arance rosse e vari prodotti derivanti da esse ,attraverso una visita in un giardino d'aranci .Inoltre hanno partecipato ad una lezione dimostrativa in un noto laboratorio locale di pietra lavica ceramizzata.

Le insegnanti referenti Brigitte Tornambe e Cinzia Nicolosi ,così come tutto il team Erasmus della scuola ( i docenti: Maria Laudani ,Alessandro Torrisi ,Agata Impallomeni e Nicola De Francisci )si ritengono molto soddisfatti dell'evento e già stanno organizzando le prossime mobilità,anche con gli alunni, nelle scuole ospitate.