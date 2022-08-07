PATERNÒ: DON SALVATORE ALÌ NUOVO VICARIO FORANEO PATERNO' RAGALNA
L’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha effettuato nuove Nomine arcivescovili.
Tra le varie nomine vi è quella del XII vicariato, che racchiude le parrocchie dei Comuni di Paternò e Ragalna, che è stato affidato a Don Salvatore Alì subentrando a padre Alessandro Ronsisvalle della chiesa Sacro Cuore di Gesù.
l Cancelliere Arcivescovile comunica che S. E Mons. Arcivescovo ha nominato:
1. in data 4 agosto 2022, il Rev.do Sac. ANTONINO LA MANNA Vicario Episcopale per la Cultura;
2. in pari data, il Rev.do Sac. BARBARO ANTONIO SCIONTI Vicario Foraneo del 1° Vicariato;
3. in pari data, il Rev.do Sac. ROSARIO MAZZOLA Vicario Foraneo del 2° Vicariato;
4. in pari data, il Rev.do Sac. PASQUALE MUNZONE Vicario Foraneo del 3° Vicariato;
5. in pari data, il Rev.do Sac. FRANCESCO LEONARDI Vicario Foraneo del 4° Vicariato;
6. in pari data, il Rev.do Sac. ANTONINO LEGNAME Vicario Foraneo del 5° Vicariato;
7. in pari data, il Rev.do Sac. GAETANO PULEO Vicario Foraneo del 6° Vicariato;
8. in pari data, il Rev.do Sac. DARIO SANGIORGIO Vicario Foraneo del 7° Vicariato;
9. in pari data, il Rev.do Sac. ALFIO LIPERA Vicario Foraneo dell’8° Vicariato;
10. in pari data, il Rev.do Sac. GAETANO FABIO MARIA SCIUTO Vicario Foraneo del9° Vicariato;
11. in pari data, il Rev.do Sac. PAOLO RICCIOLI Vicario Foraneo del 10° Vicariato;
12. in pari data, il Rev.do Sac. ALFIO SANTO RUSSO Vicario Foraneo dell’11° Vicariato;
13. in pari data, il Rev.do Sac. SALVATORE ALÌ Vicario Foraneo del 12° Vicariato;
14. in pari data, il Rev.do Sac. AGRIPPINO SALERNO Vicario Foraneo del 13° Vicariato;
15. in pari data, il Rev.do Sac. PIETRO STRANO Vicario Foraneo del 14° Vicariato;
16. in pari data, il Rev.do Sac. ALFIO DAQUINO Vicario Foraneo del 15° Vicariato;
17. in pari data, il Rev.do Sac. ALESSANDRO NAPOLI Parroco della parrocchia S. Chiara in Librino in Catania;
18. in pari data, il Rev.do Sac. GIOVANNI MAZZEPPI Parroco della parrocchia S. Maria della Salute in Catania;
19. in pari data, il Rev.do Sac. IVAN INCOGNITO Vicario Parrocchiale della parrocchia S. Antonio Abate in Belpasso;
20. in pari data, il Rev.do Sac. DOMENICO GUERRA Vicario Parrocchiale della parrocchia della Basilica Cattedrale S. Agata V. e M. in Catania;
21. in pari data, il Rev.do Sac. MASSIMILIANO SALVATORE PARISI Vicario Parrocchiale della parrocchia S. Maria dell’Aiuto in Catania;
22. in pari data, il Rev.do Sac. MAURIZIO PAGLIARO Cappellano della Scuola di Polizia Penitenziaria in S. Pietro Clarenza;
23. in data 5 agosto 2022, il Rev.do Sac. SALVATORE CUBITO Pro-Rettore del Seminario Interdiocesano dell’Arcidiocesi di Catania e della Diocesi di Nicosia;
24. in pari data, il Rev.do Sac. VINCENZO BRANCHINA Direttore Spirituale del Seminario Interdiocesano dell’Arcidiocesi di Catania e della Diocesi di Nicosia;
25. in pari data, il Rev.do Sac. PAOLO EMILIO MALATESTA Incaricato Diocesano dell’Ufficio per la Pastorale per il Tempo Libero, Turismo e Sport.