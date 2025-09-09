Paternò, donna con la figlia in braccio aggredita e rapinata in pieno giorno

PATERNÒ – Attimi di paura domenica 7 settembre 2025, intorno alle ore 15:30, in via Giambattista Nicolosi, proprio davanti ad un negozio specializzata in cura della persona, bellezza e igiene della ca...

PATERNÒ – Attimi di paura domenica 7 settembre 2025, intorno alle ore 15:30, in via Giambattista Nicolosi, proprio davanti ad un negozio specializzata in cura della persona, bellezza e igiene della casa.

Una donna di 36 anni, con la figlia in braccio, è stata aggredita da un uomo che, dopo averle messo le mani addosso, le ha strappato con forza la collana che portava al collo.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’aggressore era un uomo che non sembrava fosse straniero, alto circa 1,70, corporatura normale, vestito con pantalone beige e maglietta bianca smanicata.

Dopo il colpo si è dileguato velocemente lungo la via Nicolosi, facendo perdere le proprie tracce.La donna, nel tentativo di difendersi e proteggere la bambina, è caduta a terra riportando traumi contusivi alla spalla e al torace, con una prognosi di cinque giorni.

Anche la piccola è stata visitata al pronto soccorso di Paternò, dove i medici hanno rilasciato documentazione clinica.

Il malvivente si è impossessato soltanto della collana, un oggetto di scarso valore acquistato al mercato. Sul posto erano presenti telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.

Alcuni residenti si sono affacciati ai balconi solo quando il rapinatore stava già scappando.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Paternò, a cui la donna ha sporto regolare denuncia per rapina.