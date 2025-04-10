PATERNÒ: DONNA INVESTITA AL CORSO ITALIA

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 10 aprile, intorno alle ore 9:00, a Paternò. Il sinistro è avvenuto lungo Corso Italia, precisamente all’altezza dell’incrocio con v...

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 10 aprile, intorno alle ore 9:00, a Paternò. Il sinistro è avvenuto lungo Corso Italia, precisamente all’altezza dell’incrocio con via Vespucci, una delle arterie principali della città, particolarmente trafficata nelle ore mattutine.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, una donna è stata investita da un’autovettura mentre attraversava la strada. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte tempestivamente due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna direttamente sul luogo dell’impatto. Dopo essere stata stabilizzata, la vittima è stata trasferita con urgenza all'ospedale per ulteriori accertamenti diagnostici e per ricevere le cure necessarie.

Al momento, non sono ancora note le sue condizioni di salute.

Il conducente dell’auto si è fermato subito dopo l’impatto e ha provveduto a chiamare i soccorsi, collaborando con le autorità per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale. Inoltre, è giunta la polizia municipale di Paternò, che ha avviato i rilievi necessari per stabilire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico veicolare lungo Corso Italia e nelle strade adiacenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO