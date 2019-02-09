PATERNÒ: DONNA TROVATA MORTA A CASA
A cura di Redazione
09 febbraio 2019 16:50
***Flash***
Una 62 anni, è stata rinvenuta senza vita oggi pomeriggio all’interno della sua abitazione di vico Leone XIII traversa di via Balatelle, Zona scala vecchia, è stata rinvenuta senza vita pochi minutifa, nel suo appartamento, forse a causa di un malore.
A dare l’allarme i vicini di casa che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna da qualche giorno.
Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco, Polizia Municipale e 118.
In aggiornamento