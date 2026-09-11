Paternò, dopo 42 anni di servizio va in pensione l’infermiere Alessandro Messina

Dopo oltre quattro decenni trascorsi tra corsie e pazienti, si conclude la lunga carriera dell’infermiere professionale del “SS. Salvatore” di Paternò.

Dopo 42 anni di servizio all’ospedale “SS. Salvatore” di Paternò, è arrivato il momento della pensione per l’infermiere professionale Alessandro Messina.

Una vita lavorativa lunga e intensa, trascorsa tra corsie, reparti, colleghi e soprattutto al fianco dei pazienti. In oltre quattro decenni di attività, Messina ha rappresentato una presenza costante all’interno dell’ospedale paternese, mettendo a disposizione professionalità, esperienza e spirito di servizio.

Quarantadue anni sono un traguardo importante, fatto di turni, sacrifici, responsabilità e tanti momenti condivisi con chi, negli anni, ha avuto modo di lavorare con lui o di incontrarlo durante il proprio percorso di cura.

Adesso per Alessandro Messina si apre una nuova fase della vita, con più tempo da dedicare alla famiglia, agli affetti e alle proprie passioni, dopo tanti anni trascorsi al servizio della sanità del territorio.

A lui arrivano gli auguri della famiglia, dei colleghi e di quanti lo conoscono e lo hanno apprezzato nel corso della sua lunga carriera professionale.

Buona pensione Alessandro e auguri per questo nuovo capitolo della vita.