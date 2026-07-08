🚨 Paternò, dopo il caso di via Bari un'altra denuncia: uomo ripreso mentre abbandona un sacchetto

Nuova segnalazione arrivata alla redazione di 95047. Questa volta le immagini provengono da via Nazario Sauro.

Neanche il tempo di pubblicare il video di questa mattina, che alla redazione di 95047 è arrivata un'altra segnalazione che conferma quanto il problema dell'abbandono dei rifiuti sia sentito da tanti cittadini di Paternò.

Questa volta il filmato arriva da via Nazario Sauro, dove una telecamera di videosorveglianza ha ripreso un uomo mentre lascia un sacchetto di rifiuti davanti a uno studio, per poi allontanarsi come se nulla fosse.

A inviare il video è stato un nostro lettore che racconta come episodi simili si ripetano ormai da tempo.

"Paternò vive giornalmente scene di inciviltà. Diverse sono state le volte in cui davanti al mio studio trovo sacchi di spazzatura e rifiuti vari."

Una testimonianza che si aggiunge alla segnalazione pubblicata questa mattina da 95047, quando un nostro lettore aveva inviato un video che mostrava il lancio di un sacchetto da un'auto in un'altra zona della città.

Due episodi diversi, avvenuti in luoghi differenti e segnalati da cittadini diversi, che riportano l'attenzione su un fenomeno che continua a suscitare indignazione.

I residenti chiedono maggiori controlli e interventi concreti contro chi continua a sporcare la città, ricordando che il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano è un dovere di tutti.

📩 Hai assistito anche tu a episodi di inciviltà, degrado o abbandono di rifiuti?

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