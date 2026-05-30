Paternò, dopo il rogo di ieri nuovo incendio a Pietralunga: caldo e vegetazione secca alimentano le fiamme

L’incendio è divampato nelle scorse ore nella zona di Pietralunga, interessando canneti e sterpaglie. Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco per contenere il fronte di fuoco.

Dopo il vasto incendio registrato nella giornata di ieri nel territorio paternese, anche oggi si è reso necessario un nuovo intervento dei soccorsi per un rogo divampato nella zona di Pietralunga.

L’incendio, sviluppatosi circa un paio d’ore fa, ha interessato un’ampia area di canneto, sterpaglie e vegetazione secca, alimentato dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche di queste ore che stanno aumentando notevolmente il rischio incendi nel territorio.

Una densa colonna di fumo grigio si è alzata rapidamente rendendosi visibile anche da diversi punti della città e delle aree circostanti, attirando l’attenzione di numerosi residenti che hanno segnalato il rogo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme per evitare che il fuoco potesse estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante.

Già nella giornata di ieri un altro incendio aveva interessato il territorio di Paternò, con l’intervento anche dell’elicottero della Forestale impegnato nei lanci dall’alto per contenere le fiamme.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore.