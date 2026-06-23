Paternò, dopo l’albero nuova scritta d’amore sulla Collina Storica: “Orazio e Maria Rita per sempre”

“Maria Rita + Orazio per sempre” sulla Collina Storica. Segnalazioni tra indignazione e sarcasmo: “grave gesto da condannare”.

PATERNÒ – Ancora una scritta sui muri della città, questa volta nella zona della Collina Storica, nei pressi della Chiesa Madre.

Sui muri laterali del complesso è comparsa una dedica realizzata con vernice bianca che riporta la frase: “Oggi, domani e per sempre anche quando non ci saremo Orazio + Maria Rita per sempre”, accompagnata da un cuore finale.

Una dichiarazione d’amore dal forte contenuto sentimentale, che richiama un episodio simile già segnalato nei giorni scorsi all’ingresso della città, dove su un albero era comparsa una scritta poi completata con un nome, diventata virale e molto commentata sui social.

Anche in questo caso, la nuova scritta ha attirato l’attenzione di cittadini e residenti, che hanno segnalato l’accaduto evidenziando il tema del decoro urbano in un’area di grande valore storico e culturale.

Non manca anche un pizzico di ironia tra alcuni cittadini, che sottolineano come Paternò sembri ormai diventata protagonista di una serie di “dichiarazioni pubbliche d’amore” tra alberi e muri.

Al di là del contenuto romantico della dedica, resta però il tema del rispetto dei beni pubblici e delle aree storiche, ancora una volta utilizzate come spazio per messaggi personali.

Un episodio definito un “grave gesto da condannare da tutti”, con richieste di intervento per la rimozione della vernice e il ripristino delle superfici interessate. Si auspica inoltre un intervento degli organi competenti affinché venga ripristinato il decoro dell’area.