Paternò, dopo via Portogruaro cede l’asfalto anche in via Asmara

All’altezza del civico 77 si sono aperti due buchi e sotto il manto stradale si intravede un vuoto. Nei giorni scorsi un caso simile aveva interessato via Portogruaro.

A cura di Redazione 07 ottobre 2026 10:12

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