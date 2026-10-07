Paternò, dopo via Portogruaro cede l’asfalto anche in via Asmara
All’altezza del civico 77 si sono aperti due buchi e sotto il manto stradale si intravede un vuoto. Nei giorni scorsi un caso simile aveva interessato via Portogruaro.
PATERNÒ – Dopo il caso di via Portogruaro, una nuova segnalazione per un cedimento dell’asfalto arriva da via Asmara. All’altezza del civico 77, infatti, si sono aperti due buchi sul manto stradale, a ridosso del marciapiede.
Dalle fotografie inviate alla redazione di 95047.it si nota come, attraverso le aperture, sia visibile uno spazio vuoto sotto lo strato di asfalto. Una circostanza che preoccupa i residenti e che rende necessario verificare le reali condizioni del sottofondo stradale.
«L’asfalto ha ceduto creando due buchi e si vede che sotto il terreno è vuoto», segnala un cittadino.
Il caso richiama quanto accaduto recentemente in via Portogruaro, dove un analogo cedimento, con un vuoto sotto la sede stradale, aveva successivamente reso necessaria la chiusura di un tratto della via per motivi di sicurezza.
Adesso anche per via Asmara viene chiesto un sopralluogo urgente, così da accertare le cause del cedimento e verificare se esista il rischio di un ulteriore allargamento della parte danneggiata, soprattutto in caso di pioggia o con il continuo passaggio dei veicoli.
La speranza dei residenti è che si possa intervenire prima che il problema assuma dimensioni maggiori.