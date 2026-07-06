Paternò, doppia segnalazione da Viale Kennedy: "Strada al buio e degrado davanti al Centro Sociale"

Una residente denuncia la quasi totale assenza di illuminazione pubblica e la vegetazione ormai incontrollata davanti al Centro Sociale di Viale Kennedy. "Viviamo così da anni, speriamo che qualcuno intervenga".

Due segnalazioni, un unico appello affinché vengano affrontate criticità che, secondo i residenti, si trascinano ormai da anni. A portarle all'attenzione di 95047.it è una cittadina che vive in Viale Kennedy, a Paternò.

La prima riguarda la scarsa illuminazione pubblica. Secondo quanto riferito, lungo l'intero viale sarebbero presenti soltanto due punti luce, una situazione che renderebbe particolarmente difficile e pericoloso percorrere la strada a piedi nelle ore serali e durante l'inverno.

Per documentare quanto denunciato, la residente ha realizzato anche un video nel quale percorre Viale Kennedy con i fari dell'auto spenti, accendendoli solo in alcuni momenti per mostrare il tratto interessato. «Chi deve uscire a piedi, magari per raggiungere una farmacia, sa quando esce ma non sa se torna. Non si vede assolutamente nulla e, con strade e marciapiedi in queste condizioni, il rischio di cadere è concreto», racconta.

La seconda segnalazione riguarda invece il Centro Sociale di Viale Kennedy, al civico 10. Come mostrano le fotografie inviate alla redazione, davanti al cancello d'ingresso è cresciuta una folta vegetazione che, secondo la residente, è il simbolo di una manutenzione assente da troppo tempo.

«È inaudito – racconta –. Sembra una giungla. Sono anni che questa zona è stata abbandonata e ormai persino davanti al cancello è cresciuto un albero.»

La cittadina conclude con un appello alle istituzioni: «Speriamo che attraverso queste segnalazioni qualcosa finalmente si muova».

Le immagini mostrano effettivamente una vegetazione sviluppatasi a ridosso dell'ingresso del Centro Sociale. Resta ora l'auspicio dei residenti che possano essere programmati interventi di manutenzione del verde e dell'illuminazione pubblica, per garantire maggiore sicurezza e decoro a Viale Kennedy.