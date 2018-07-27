PATERNO': DOPPIO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
PATERNO': DOPPIO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
27 luglio 2018 08:57
Doppio intervento, ieri mattina, per i vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.
Il primo è avvenuto poco dopo le 10 del mattino. I pompieri sono intervenuti sulla collina storica per incendio di sterpaglie.
Altro intervento intorno alle ore 19.30 nei pressi di viale Libertà sempre per incendio sterpaglie.
Per fortuna, nessuna grave conseguenza in entrambi i casi. Le fiamme sono state domate e spente nel giro di poco tempo.
