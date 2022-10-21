PATERNO’: DOVEVA PRESENTARSI ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI MA DECIDE DI VEDERE LA PARTITA DI CALCIO, DENUNCIATO

Agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, hanno denunciato un uomo, di 26 anni, che nel corso dell’incontro di calcio Paternò - Licata, valevole per il campionato di calcio dilettanti...

Agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, hanno denunciato un uomo, di 26 anni, che nel corso dell’incontro di calcio Paternò - Licata, valevole per il campionato di calcio dilettanti serie D, disputatosi allo stadio Falcone Borsellino di Paternò, lo scorso 16 ottobre, è stato sorpreso nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo, mentre invece egli, in quel momento, si sarebbe dovuto presentare presso la stazione dei Carabinieri di Paternò.

L'uomo infatti è destinatario di un provvedimento emesso dal Questore di Messina che gli vieta l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, cosiddetto Daspo, per un periodo di sei anni e, che contiene, altresì, l’obbligo di recarsi presso un ufficio di polizia nel corso delle manifestazioni stesse.

Avendo, pertanto, violato il suddetto obbligo di presentazione, il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria rischiando per tale violazione la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.