PATERNO': DOVRÀ SCONTARE 2 ANNI PER SPACCIO DI DROGA, 39ENNE AI DOMICILIARI
A cura di Redazione
10 ottobre 2017 15:35
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato Giuseppe Mobilia, paternese di 39 anni, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.
L’uomo dovrà scontare la pena di anni 2 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso il 5 novembre 2016 a Paternò.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.
