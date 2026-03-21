PATERNÓ. Droga in auto e a casa anche una pistola: arrestato un 28enne

Impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. un 28enne del posto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, “ricettazione” e “detenzione di arma clandestina”.

Al riguardo, nel primo pomeriggio, i militari dell’Arma, in abiti borghesi a bordo di auto con targhe di copertura, hanno concentrato l’attenzione nella zona denominata “Scala Vecchia”.

Nel percorrere la via Marco Polo, all’incrocio con via Venezia, hanno scorto un’utilitaria posteggiata in modo defilato, con a bordo due giovani i quali, non appena hanno visto i militari hanno cercato di nascondersi abbassando le teste e cercando di coprirsi il viso con i cappucci delle felpe.

Questo atteggiamento ha indotto gli investigatori ad eseguire un controllo approfondito nei confronti dei due che sono rimasti inizialmente nell’abitacolo, dal quale peraltro proveniva un forte odore di marijuana.

Gli operanti li hanno fatti scendere dall’auto e poi li hanno identificati per un 28enne ed un 19enne, entrambi del posto.

Ai due giovani, evidentemente agitati, i Carabinieri hanno chiesto, senza ottenere risposta, di consegnare eventuale materiale illecito in loro possesso e, pertanto, sono iniziate le operazioni di ricerca.

Nel cassetto porta documenti dell’auto è stato recuperato un contenitore con 8 dosi di “marijuana” dal peso complessivo di circa 13 grammi, nella disponibilità del 28enne.

La perquisizione, estesa presso l’abitazione di quest’ultimo, ha permesso di trovare, nascoste in uno sgabuzzino, 6 bustine con chiusura ermetica contenenti, ciascuna da 1,5 grammi di “marijuana”, per un peso totale di 8,20 grammi, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti oltre a materiale di confezionamento e la somma di 20 euro, ritenuto incasso dello spaccio.

Sul balcone dell’abitazione, invece, una tanica con del liquido lubrificante, è stata trovata una pistola semiautomatica cal. 7,65 con matricola abrasa, smontata e parzialmente arrugginita. Quanto rinvenuto in auto e a casa del 28enne è stato sequestrato dai Carabinieri.

Il 28enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.