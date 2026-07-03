Paternò, droga in casa: 23enne denunciato dai Carabinieri, sequestrati marijuana, bilancini e contanti

La perquisizione nell'abitazione del giovane ha portato al sequestro di marijuana già confezionata, tre bilancini di precisione e 530 euro in contanti.

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, impegnati in una serie di controlli mirati sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente esposte al rischio di diffusione delle sostanze stupefacenti tra i più giovani.

Nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di droga, i militari della Sezione Operativa hanno denunciato un 23enne residente a Paternò, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L'attività investigativa è scaturita da una mirata raccolta di informazioni che ha indirizzato l'attenzione dei Carabinieri verso l'abitazione del giovane. Dopo aver predisposto un servizio di osservazione discreta, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha confermato i sospetti investigativi.

All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti 11 grammi di marijuana, già suddivisi in più confezioni pronte per la vendita, tre bilancini di precisione e 530 euro in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato. La sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, per gli ulteriori accertamenti tecnici disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere verificati nel corso del procedimento giudiziario, il 23enne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.