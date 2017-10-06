PATERNO': DUE ANNI FA IL TRAGICO INCIDENTE IN VIA UNITA' D'ITALIA

Sono passati due anni, dalla tragedia avvenuta in via Unità d'Italia, in cui quattro giovani persero tragicamente la vita in uno scontro assurdo. Quattro famiglie distrutte, tra incredulità, rabbia e...

Sono passati due anni, dalla tragedia avvenuta in via Unità d'Italia, in cui quattro giovani persero tragicamente la vita in uno scontro assurdo. Quattro famiglie distrutte, tra incredulità, rabbia e impotenza. Quattro vite spezzate in una maniera ancora oggi poco chiara. Ma noi, come tanti Paternesi, non abbiamo dimenticato, e anche se virtualmente, vogliamo fermarci un attimo e riflettere su quello che a volte si perde. Noi torniamo con la mente alle 20,30 di quella tragica sera. Antonino Faranda, Giuseppe Russo, Gianluca Parisi e Valentina Aureliano: sono stati i quattro giovani strappati alla vita in un solo attimo.

Noi di 95047 vogliamo ricordare quella tragica sera, e quattro figli della città, che non hanno avuto fortuna.

Due anni sono passati, ma il ricordo di Antonino, Gianluca,Giuseppe e Valentina deve restare vivo e nel cuore di tutti. E soprattutto, cerchiamo di fare il possibile affinché in futuro non accadano episodi del genere. Lo dobbiamo a loro, e alle generazioni future.