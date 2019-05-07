PATERNÒ DUE AUTO DANNEGGIATE IN PIAZZA NASSIRYA
07 maggio 2019 08:27
Spiacevole sorpresa ieri mattina per i proprietari di due autovetture parcheggiate in via Nassirya a Paternò.
Su segnalazione di un nostro lettore, che ci segnala nella centralissima Piazza, il ritrovamento di due autovetture, una Ford Fiesta ed una Renault fortemente danneggiate, forse a causa di un urto subito dalla due vetture in sosta.
Ignote al momento le cause, indagini sono in corso.
