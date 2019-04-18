PATERNO': DUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE, DENUNCIATO L'AUTORE DEL GESTO

Attimi di terrore stanotte in via Circonvallazione angolo via Coniglio per l’incendio di due auto.Subito è scattato l’allarme, ma prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completato i...

Subito è scattato l’allarme, ma prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completato il loro lavoro, divorando completamente le vetture e annerendo parte della facciata.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento l’incendio per evitare conseguenze peggiori.

Ad intervenire i Carabinieri della compagnia di Paternò che a loro volta hanno avviato le indagini per risalire al responsabile, rintracciato poco dopo, grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza.

Si tratta di un uomo, denunciato a piede libero per danneggiamento seguito da incendio.

Sembrerebbe che, alla base del gesto, ci sia una questione privata