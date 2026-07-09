Paternò, due cartelli girati in via Gorizia: la curiosa segnalazione

La foto inviata a 95047.it mostra due segnali fuori posizione: si attende un controllo da parte degli uffici competenti

A volte sono i piccoli dettagli a richiamare l'attenzione dei cittadini. È il caso della segnalazione arrivata alla redazione di 95047.it, che riguarda due cartelli stradali all'angolo tra via Gorizia e via Fiume, a Paternò.

Nella foto inviata da un nostro lettore, entrambi i segnali appaiono ruotati rispetto alla loro normale posizione, tanto da sembrare quasi aver "perso la bussola". Una situazione che, pur non rappresentando necessariamente un'emergenza, potrebbe rendere meno immediata la lettura della segnaletica per gli automobilisti.

«Ho notato che i cartelli sono fuori posizione e ho pensato fosse giusto segnalarlo», racconta il cittadino che ha inviato l'immagine alla nostra redazione.

L'auspicio è che gli uffici competenti possano effettuare un rapido controllo e, se necessario, provvedere a ripristinare il corretto orientamento della segnaletica, così da garantire una migliore visibilità e una maggiore chiarezza per chi percorre quotidianamente questa zona della città.

📲 Anche tu vuoi segnalarci un problema, un disservizio o una situazione che merita attenzione? Puoi inviare foto e informazioni alla redazione di 95047.it tramite WhatsApp al 393 9504777. Le segnalazioni dei cittadini rappresentano spesso un contributo importante per migliorare il territorio.