PATERNÒ, DUE EVASIONI IN UN GIORNO: ARRESTATO UN UOMO, DENUNCIATO UN GIOVANE CON SPINELLO

Nel corso dei controlli, svolti secondo le linee guida diramate dal Comando Provinciale di Catania e finalizzati alla verifica del rispetto delle misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno eseguito due distinti interventi, che hanno portato all’arresto di un uomo e alla denuncia di un giovane per evasione.

Nel primo caso, verso le 18:00, la pattuglia è intervenuta nei pressi di via Bari, dove risiede un uomo di 36 anni, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Quando i Carabinieri sono entrati in casa, però, lui era assente e a nulla sono valsi i tentativi dei parenti di celare la sua assenza, perché i militari hanno fatto subito scattare le sue ricerche, avvertendo la Centrale Operativa.

Gli equipaggi della Sezione Radiomobile, che hanno battuto palmo a palmo tutte le zone limitrofe la sua abitazione, lo hanno scovato, poco dopo, in una via poco distante da casa sua, arrestandolo e mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, convalidato l’arresto, lo ha sottoposto nuovamente alla misura cautelare, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il secondo intervento ha, invece, riguardato un giovane di 22 anni residente nei pressi di via Gian Battista Nicolosi, anch’egli sottoposto agli arresti domiciliari.

In questo caso, i Carabinieri che stavano accertando se fosse regolarmente in casa, lo hanno scorto all’esterno dell’appartamento, intento a parlare al telefono e, addirittura, con in mano uno spinello, ovvero una sigaretta contente marijuana.

Privo di autorizzazione e senza fornire spiegazioni plausibili, il ragazzo è stato condotto in caserma e denunciato per il reato di evasione sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale.

Poi, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato ricondotto presso la sua abitazione, dove continuerà a scontare la misura cautelare.

Questo genere di attività rientra nel costante impegno dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella vigilanza attiva sul rispetto delle prescrizioni imposte a persone sottoposte a provvedimenti restrittivi, a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.