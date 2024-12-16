PATERNÒ: DUE FERITI DOPO SCONTRO TRA AUTO IN VIA EMANUELE BELLIA, COINVOLTA UN'AUTO PARCHEGGIATA

Oggi, 16 dicembre 2024, nel pomeriggio, si è verificato un incidente stradale a Paternò, precisamente in via Emanuele Bellia, all'angolo con via Tenente Cunsolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 16...

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 e ha coinvolto tre autovetture: una Nissan Qashqai, una Ford Fiesta e una Fiat Multipla parcheggiata.

Secondo quanto ricostruito finora, la Ford Fiesta e la Nissan Qashqai si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell'impatto, la Ford Fiesta ha colpito la Fiat Multipla parcheggiata, danneggiandola. Il violento scontro ha causato ingenti danni ai veicoli, che sono rimasti bloccati sulla carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai due conducenti coinvolti: un uomo alla guida della Ford Fiesta e una donna al volante della Nissan Qashqai.

Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni di salute e la prognosi.

Le forze dell'ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica dell'incidente, che è ancora sotto investigazione.

Nel frattempo, la carreggiata è rimasta ostruita a causa dei veicoli coinvolti, provocando un blocco del traffico nella zona. La situazione ha causato disagi significativi agli automobilisti in transito, con lunghe code e rallentamenti.

Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.