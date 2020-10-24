PATERNÒ: DUE INCIDENTI IN CITTÀ NELLA GIORNATA DI OGGI, FERITI

Due incidenti stradali, nella giornata di oggi a Paternò.Il primo in ordine cronologico si è verificato intorno le ore 15.45 in Piazza Vittorio Veneto, per cause non ancora note sì è verificato uno sc...

Due incidenti stradali, nella giornata di oggi a Paternò.

Il primo in ordine cronologico si è verificato intorno le ore 15.45 in Piazza Vittorio Veneto, per cause non ancora note sì è verificato uno scontro che ha coinvolto un autovettura ed un scooter.

Feriti i due ragazzi occupati dello scooter che a causa dell'impatto sono caduti violentemente a terra.

I due ragazzi sono stati condotti all'ospedale di Paternò per le cure del caso, si è reso necessario l'intervento dei sanitari pure per una ragazza che si trovava nell'autovettura, anch'essa trasferita in ospedale per ulteriori controlli.La strada è rimasta chiusa al transito veicolare, per permette agli uomini della Polizia Municipale di effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

L'altro sinistro si è verificato intorno alle ore 17 tra la rotatoria di via Convento e Corso Italia.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Fiat Panda guidata da una donna ed una Smart con a bordo due ragazzi che per cause ancora non note si sono scontrate.

A seguito del violento impatto la Smart ha invaso lo spartitraffico centrale invadendo la corsia opposta, per fortuna in quel momento non si trovavano altri mezzi in transito, evitando il peggio.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per soccorrere uno dei ragazzi della Smart per lui ferite non gravi .

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il traffico ha subito rallentamenti in quanto occupata dai mezzi incidentati.