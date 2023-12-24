PATERNO'. DUE INCIDENTI NELLA GIORNATA DI OGGI, TRE FERITI

Due gli incidenti stradali che si sono verificati nella giornata di oggi, 24 Dicembre 2023 a Paternò.Nella mattinata intorno alle 11.30 un grave incidente si è verificato a Paternò, precisamente in vi...

Due gli incidenti stradali che si sono verificati nella giornata di oggi, 24 Dicembre 2023 a Paternò.

Nella mattinata intorno alle 11.30 un grave incidente si è verificato a Paternò, precisamente in via Campania nei pressi della via Amalfi. Due persone sono rimaste ferite nel sinistro: un centauro e una donna a bordo di una Fiat Panda.

Entrambi, dopo le prime cure del caso sul posto sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, non si conoscano la gravità delle ferite riportate

I Carabinieri sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

La violenta collisione ha coinvolto una HondaCBR 600 , un'Opel Agila e la Fiat Panda. L'impatto è stato così violento che la moto ha terminato la sua corsa a decine di metri di distanza dal punto d'urto.

Altre autovetture parcheggiate nella zona hanno subito danni a causa dell'incidente.

Il traffico nella zona è stato deviato sulle vie limitrofe per consentire alle autorità di gestire la situazione e svolgere le indagini necessarie.

Il secondo in ordine cronologico si è verificato intorno alle 13:00, precisamente in via Loiacono all'incrocio con via Francesco Crispi.

Lo scontro ha coinvolto un Honda SH300 e una Fiat Idea, ma al momento la dinamica esatta dell'incidente rimane sconosciuta.

Il centauro a bordo dello scooter è stato il più colpito dall'incidente, riportando una probabile frattura a una gamba.

Sul posto un ambulanza del 118 che è intervenuta tempestivamente sulla scena. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Ss Salvatore di Paternò per ricevere le cure necessarie.