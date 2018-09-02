PATERNO': DUE PEDONI INVESTITI DA UNA VETTURA
A cura di Redazione
02 settembre 2018 22:17
Due pedoni, un uomo e una donna, di circa 60 anni, sono stati investiti da una vettura questa sera intorno alle ore 20.45, in via Vittorio Emanuele, nei pressi del della rotonda.
Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure ai pedoni, hanno trasportato entrambi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paternò.
Le cause del sinistro sono ancora al vaglio. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Paterno per i i rilievi
IN AGGIORNAMENTO