PATERNÒ: E' MORTA LA DOTTORESSA PAPA, IL COMMOSSO RICORDO DI UNA MAMMA

Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa all'età di 74 anni della Dottoressa Alfina Papa, pediatra di grande umanità e professionalità. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità...

Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa all'età di 74 anni della Dottoressa Alfina Papa, pediatra di grande umanità e professionalità.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità paternese e non solo.

I funerali si sono svolti questa mattina presso la Chiesa SS. Annunziata, dove in tanti si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a una persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Il ricordo di una mamma

È infinitamente difficile trovare le parole giuste, ma oggi la comunità paternese si stringe nel dolore per la perdita non solo di un medico, ma di una donna di grande valore. La Dottoressa Alfina Papa non era solo la pediatra di fiducia di numerose famiglie, ma un vero e proprio membro della famiglia.

La Dottoressa Papa svolgeva il suo lavoro non per abitudine, ma con immenso amore per i suoi piccoli pazienti.

Sempre disponibile per chiarire i dubbi e le paure dei genitori, era sempre pronta a trovare soluzioni e a incoraggiare le famiglie.

Mai sgarbata, mai indisposta o scortese, si emozionava quando un paziente le regalava un disegnino. Anche dopo la meritata pensione, non esitava a rispondere alle telefonate dei genitori dei suoi piccoli pazienti, dimostrando ancora l'amore per la propria professione.

Ci lascia non solo un membro della comunità, ma un faro, una luce, una roccia per le famiglie che hanno avuto la fortuna di essere assistite da lei. Che la terra sia lieve a questa donna, mamma, amica. Grazie per tutto quello che ha fatto per la nostra famiglia.

La Dottoressa Alfina Papa sarà sempre ricordata per la sua dedizione incondizionata, il suo sorriso rassicurante e la sua capacità di donare serenità anche nei momenti più difficili.

Oggi, mentre ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, ci consoliamo pensando che il suo spirito continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che ha curato e amato.

La tua eredità di amore e professionalità continuerà a brillare nella nostra comunità.

Pure la redazione si 95047.it si stringe al dolore della famiglia.