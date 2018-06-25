PATERNO': E' MORTO IL PEDONE TRAVOLTO IN VIA EMANUELE BELLIA

Non ce l’ha fatta il pedone 88enne Vincenzo Parisi investito questa mattina in via Emanuele Bellia.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118 che si sono precipitati sul posto dove hanno prestato le prime cure, poi disperata la corsa all’ospedale dove è deceduto questo pomeriggio.

A investirlo è stato un 96enne alla guida della sua Fiat Punto.

Secondo la prima ricostruzione, il guidatore, in stato confusionale dopo l'impatto, avrebbe spiegato di avere confuso il pedale del freno con quello dell'acceleratore..

Sulla dinamica indaga la polizia municipale del comando di Paternò.