95047

PATERNO': E' MORTO IL PEDONE TRAVOLTO IN VIA EMANUELE BELLIA

PATERNO': E' MORTO IL PEDONE TRAVOLTO IN VIA EMANUELE BELLIA

A cura di Redazione Redazione
25 giugno 2018 20:03
PATERNO': E' MORTO IL PEDONE TRAVOLTO IN VIA EMANUELE BELLIA -
News
Condividi

Non ce l’ha fatta il pedone 88enne Vincenzo Parisi investito questa mattina in via Emanuele Bellia.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118 che si sono precipitati sul posto dove hanno prestato le prime cure, poi disperata la corsa all’ospedale  dove è deceduto questo pomeriggio.

A investirlo è stato un 96enne alla guida della sua Fiat Punto.

Secondo la prima ricostruzione, il guidatore, in stato confusionale dopo l'impatto, avrebbe spiegato  di avere confuso il pedale del freno con quello dell'acceleratore..

Sulla dinamica indaga la polizia municipale del comando di Paternò.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047