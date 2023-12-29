PATERNÒ.E' MORTO L'AVVOCATO VINCENZO CAPETTA, OGGI I FUNERALI
La comunità di Paternò piange la perdita dell'Avvocato Vincenzo Capetta, scomparso all'età di 89 anni. Attivo per lungo tempo nella vita istituzionale e politica della città, Capetta è stato un fervente militante del Movimento Sociale Italiano.
Il suo impegno si è esteso anche al Collegio dei Revisori e all'Amministrazione della Fondazione Opera Michelangelo Virgillito.
I funerali si terranno oggi, venerdì 29 dicembre, alle 15:30 nella chiesa SS. Annunziata di Paternò.
Sarà un momento di addio per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità locale.
La redazione di 95047.it si unisce al dolore della Famiglia.