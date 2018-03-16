PATERNO’: E’ morto Padre Giuseppe Calvagna
A cura di Redazione
16 marzo 2018 14:48
È morto questa mattina, Don Giuseppe Calvagna, parroco emerito della chiesa “San Salvatore” all’età di 95 anni.
I funerali si celebreranno domani pomeriggio alle ore 16 nella Chiesa San Salvatore alla presenza dell’Arcivescovo di Catania Monsignor Salvatore Gristina.