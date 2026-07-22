Paternò e Ragalna, controlli a tappeto della Polizia: 126 persone identificate e multe per 2.000 euro

La Polizia di Stato, durante la stagione estiva, ha intensificato le attività di controllo in tutto il territorio provinciale secondo uno specifico piano finalizzato a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati contro la persona e il patrimonio. Oltre all’implementazione delle pattuglie in città, soprattutto nei luoghi in cui si registra una maggiore affluenza di turisti, sono stati organizzati controlli ad ampio raggio nei paesi della provincia.

Da ultimo, tali controlli sono stati realizzati nel territorio dei comuni di Paternò e Ragalna e stati coordinati dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale di Paternò.

In entrambi i comuni sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono stati condotti accertamenti finalizzati a contrastare forme di abusivismo commerciale, compiendo controlli mirati per verificare il possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle attività commerciali e il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

In particolare, a Paternò è stato controllato un bar molto frequentato, in cui sono stati identificati gli avventori, tra cui alcuni pregiudicati, e sono stati identificati anche alcuni cittadini stranieri, dei quali è stata verificata la posizione sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda l’osservanza delle norme del Codice della Strada sono stati istituiti sia a Paternò che a Ragalna posti di controllo, fissi e dinamici, nelle aree con maggiore densità veicolare. Molteplici le infrazioni rilevate e la sanzioni contestate nei confronti di automobilisti e motociclisti indisciplinati alla guida.

Nello specifico, sono stati sanzionati alcuni automobilisti per la mancata revisione periodica dell’auto e per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, con la contestuale sospensione dalla circolazione dei mezzi privi di revisione e con il sequestro amministrativo per l’assenza di assicurazione. Sono scattate sanzioni anche nei confronti di soggetti alla guida di scooter senza il casco protettivo, ai quali è stato notificato il provvedimento di fermo del veicolo a due ruote. Sono state elevate sanzioni pecuniarie per circa 2.000 euro.

Infine, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato mirati controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, appurando il rispetto delle prescrizioni loro imposte.

Complessivamente, sono state identificate 126 persone, di cui 25 con precedenti penali o di polizia, e sono stati controllati 56 veicoli, tra auto e scooter.