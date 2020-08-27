PATERNO': ECCO GLI SCRUTATORI ESTRATTI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE
A cura di Redazione
27 agosto 2020 15:37
Questa mattina la commissione elettorale, ha provveduto a sorteggiare i componenti dei seggi Paternesi
In vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno e dell’eventuale turno di ballottaggio, il Comune di Paternòha ufficializzato, pubblicandoli all’interno del proprio portale, l’elenco degli scrutatori tra quelli nominati e quelli sorteggiati chiamati a formare i 47 seggi
In ordine alfabetico, distinti per seggi ordinati per sezione
CLICCA QUI PER L’ELENCO DEGLI SCRUTATORI ESTRATTI