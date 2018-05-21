PATERNO': Ecco il programma della festa di Santa Rita

Programma della festa di S. Rita( Chiesa Santa Maria della Scala - Via Garibaldi)Martedì 22 MaggioOre 08,00: S. Rosario e coroncina del mese di maggio.Ore 8,30; 09,30; 10,30: SS. Messe con benedizione...

Programma della festa di S. Rita

( Chiesa Santa Maria della Scala - Via Garibaldi)

Martedì 22 Maggio

Ore 08,00: S. Rosario e coroncina del mese di maggio.

Ore 8,30; 09,30; 10,30: SS. Messe con benedizione delle rose e degli abiti votivi

Ore 11,30: S. Messa solenne e supplica a S. Rita.

Ore 17,00: S. Rosario e coroncina del mese dimaggio.

Ore 17,30; 18,30; 19,30; 20,30; SS. Messe con benedizione delle rose e degli abiti votivi.

I fedeli troveranno le rose benedette in chiesa donando un contributo che sarà utilizzato per il rifacimento del tetto della chiesa.