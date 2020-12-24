PATERNO': Ecco Il Servizio Di Raccolta Rifiuti Per Le Festività

Dusty Srl comunica le sospensioni di alcuni servizi di igiene ambientale e le variazioni nella raccolta differenziata durante i giorni festivi da Natale all'Epifania.Ritiro rifiuti nel Comune di Pater...

Dusty Srl comunica le sospensioni di alcuni servizi di igiene ambientale e le variazioni nella raccolta differenziata durante i giorni festivi da Natale all'Epifania.

Ritiro rifiuti nel Comune di Paternò durante le festività Natalizie.

Il ritiro della raccolta differenziata sarà garantito regolarmente, secondo il calendario settimanale, nelle date del 26 e 31 dicembre, e del 6 gennaio; non sarà effettuato nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio. Le frazioni previste saranno ritirate nel primo giorno utile, come da consueto calendario.

Il Centro Comunale di Raccolta non sarà accessibile nelle giornate di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1° gennaio). Sarà invece attivo nelle date 26 e 31 dicembre, 6 gennaio.

Il Numero verde Dusty sarà attivo nella data del 31 dicembre. Nei giorni 25-26 dicembre, 1 e 6 gennaio non sarà operativo per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

I servizi di igiene ambientale e di spazzamento saranno regolarmente effettuati anche durante il periodo festivo, ad esclusione delle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio.