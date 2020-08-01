PATERNO' – ECCO IL VIDEO CHE INCASTRA LO ‘ZOZZONE’ DI TURNO IN PIENO CENTRO

Un uomo è stato multato per aver abbandonato il rifiuto non differenziato ed aver utilizzato un sacco nero non trasparente.E’ accaduto a Paternò, nella centralissima via Vittorio Emanuele.Ad immortala...

Un uomo è stato multato per aver abbandonato il rifiuto non differenziato ed aver utilizzato un sacco nero non trasparente.

E’ accaduto a Paternò, nella centralissima via Vittorio Emanuele.

Ad immortalarlo sono state le telecamere presenti sul territorio e pubblicate sul social nella pagina del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dall'ispettore Rizzo ed Ispettore Basso e dall'assessore all'Ecologia Luigi Gulisano

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=187449182815721&id=104353531125287